30 лет в Украине продолжается трагедия - отсутствие образования. Политолог Михаил Чаплыга назвал это в сво ем блоге «Чаплыга. Без вопросов » сагой о потерянном поколении и колониальном управлении.

«Скандальное увольнение советницы главы ЦИК из-за поста в Facebook про разлад отношений с вибратором по причине его не функциональности», - рассказывает эксперт. Мол, все показательно приличные и стесняются говорить о частной жизни и ее деталях. Она также предупредила об изменениях коммуникации, которые состоятся и конкретно в ЦИК, и вообще во властных структурах.

По мнению Михаила Чаплыги, проблема не столько в тексте этого поста, сколько в самом утраченному поколении, что относится к периоду колонизации страны. Мол, оно не может осознать и оценить важность определенных табу. «Табу формируют стадо в общество», - убежден эксперт. Чтобы не быть голословным, он вспоминает, что на эту тему сделано уже достаточно много исследований, опубликовано книг. Так, табу накладывают запрет осуществления определенных вещей в обществе, например, запрет показываться обнаженным.

Напоминаем, Чаплыга сказал, что самым большим страхом украинской власти является ее же народ .