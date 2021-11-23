Журналистка Катерина Котенкова рассказала о серьезных проблемах отопительного сезона, в условиях которых украинцам остается только надеяться на теплую зиму.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Уже давно тема отопительного сезона не была столь актуальной для Украины», - заявила Котенкова. Среди основных проблем она выделила высокие цены на газ, нехватку угля и трудности его поставок, простой большого количества энергоблоков, у которых при этом также изношенная инфраструктура.

При этом, отметила журналистка, премьер-министр Украины уверяет, что волноваться нечего: в Украине имеется достаточное количество энергоресурсов для стабильного прохождения отопительного сезона, и газа хватит даже с запасом. Котенкова считает, что представитель власти не может говорить по-другому, и его заявления не совпадают с реальными обстоятельствами в стране.

«Того, что сегодня происходит с энергоносителями, не было никогда. И в создавшихся условиях мы можем надеяться только на теплую зиму», - заявила Котенкова.

Относительно блоков атомных станций, отметила журналистка, стоит вопрос, отработает ли «Энергоатом» 14-ю блоками, как это предполагают, ведь блоки могут выходить из строя, что уже неоднократно случалось на протяжении последних зим. К тому же, добавила она, износ теплосетей и оборудования объектов генерации составляет 85-90%, и этот процесс усугубляется.

«Что бы нам не говорили властьимущие, ситуация тяжелая. Хорошего мало. А реальных дел, чтобы исправить эту ситуацию, – мало. Десятилетиями эти многострадальные системы нещадно эксплуатировали без капитального обновления. А ведь инфраструктура имеет свойство изнашиваться. В свою очередь проблемы с дефицитом энергоносителей и кадрами еще больше усугубляют ситуацию», - рассказала Котенкова.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о последствиях кризиса тепловой энергетики в Украине.

Также Politeka писала о том, что Тихонов рассказал, угрожают ли Киеву веерные отключения света.