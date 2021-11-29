Журналистка Катерина Котенкова рассказала о секторах экономики Украины, которые неплохо чувствуют себя даже во времена всеобщего кризиса, а у каких сфер деятельности дела идут намного хуже.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Котенкова рассказала о панике продовольственного кризиса в Китае и США, где люди массово скупают продукты в супермаркетах, готовясь к худшему. По мнению журналистки, не исключено, что и нам нужно будет делать запасы.

«У нас ведь тоже все не радужно, зима на носу, нам всем грозят веерные отключения, угля становится меньше на теплоэлектростанциях. История с коронавирусом продолжается, различные формы локдауна сокращают доходы населения. Да и сами люди лишаются работы из-за всего этого. Цены на все медленно, но растут», - говорит Котенкова.

По ее словам, эти обстоятельства, а также бесконечные политические скандалы, ультиматумы, угрозы и войны оформляется в некомфортное чувство тотального кризиса.

«Создается впечатление, что кризис охватил все сферы. Но здесь, я бы сказала, не везде. Вот, к примеру строительство. Посмотрите сколько новостроек. А сколько еще строиться. И кто-то же покупает эти квартиры. Значит деньги у людей есть. Скажу так: сейчас все как при Януковиче, средний класс исчез, остались бедные и богатые», - заявила Котенкова.

Она отметила, что также неплохо себя чувствует IT-сектор, частная газодобыча, а ДТЭК в этом году вообще собирается выйти на рекордный показатель добычи с момента формирования группы. Котенкова добавила, что также хорошо идут дела в сфере добычи руды, металла, а также сельского хозяйства, но это мировая конъюнктура, которая от нас не зависит. По ее словам, хуже обстоят дела в тех сферах производства, которые требуют высоких энергозатрат, но это общемировой тренд, связанный с резким подорожанием углеводородов.

«Отрасль продажи транспортных средств в силу перебоев поставок, лимитов и квот, которые вводятся заводами производителями, – ну это вообще мировой тренд, который на нас отражается. Перевозки, очевидно, страдают. Как в силу ограничений, так и в силу роста стоимости. Железная дорога, я бы сказала, вообще не развивается. Да много чего не развивается. Управление страной идет не в то русло», - заявила Котенкова.

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