Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев объяснил, как на психологическом состоянии людей отражается нехватка материальных ресурсов.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

Как отмечает эксперт, Земля – богатая планета и, как считается, если правильно распределить материальные ресурсы, их хватит на безбедную жизнь и базовые нужды почти всех людей. Тем не менее, говорит он, искусственный дефицит заставляет людей начинать борьбу с другими за эти ресурсы, ими руководит желание иметь больше, чем нужно. «Это социальное неравенство, о нем много говорят. Но оказывается, что существование в состоянии дефицита приводит к существенным психологическим изменениям», - подчеркивает Толкачев.

По его словам, в таком случае люди становятся более эгоистичными, агрессивными, постоянно чувствуют неудовлетворенный голод, которому всегда мало. Следовательно, добавляет футуролог, и мир становится враждебным, ведь он забирает те ресурсы, которые нужны людям для их выживания. «Происходит не всегда здоровая мобилизация внутренних ресурсов, когда человек вместо того, чтобы развиваться и учиться включается в гонку за материальные ресурсы. И как следствие живет несчастливую не свою жизнь по навязанным ценностям», - заключает он.

Толкачев объясняет, что эта постоянная борьба за ресурсы закончится тогда, когда люди наконец-то поймут, что им всего хватает. «Когда понятно – еды хватит на всех», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, как введение безусловного основного дохода повлияет на общество.

Также Politeka писала о том, что Толкачев заявил, что свобода зависит от уровня материального обеспечения.