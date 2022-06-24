Та я нічого не боюсь,

Бо я до тебе, Україно,

Живим чи мертвим повернусь

Д.Павличко

Два слова «Как жить?» Но в этих словах и война России против Украины, и мировая политика, и отношение В. Зеленского к 5 президенту П. Порошенко, и отношение друг к другу. Это вопросы, на которые очень трудно найти ответ. Это формула, вокруг которой идут споры об отношении к Украине Америки, Англии и других европейских стран. Здесь никогда не говорится все, а можно заметить или подметить в лучшем случае кое-что. Однако, никто не сможет и не сумеет отрицать значимости Англии и Америки военной, экономической и финансовой помощи Украине во время войны с Россией.

Московия сотни лет уничтожает Украину и украинский народ. Зверства путинского сатанизма со своей свитой в Буче, Ирпене, Макарове, Мариуполе, Харькове, Мотыжине, Чернигове и других городах и селах Украины напоминают ужасное уничтожение г. Киева 1169 года суздальским князем А. Боголюбским. В 1708 году Петр I устроил настоящую резанину в Батурине. Отдал приказ: «Батурин…. Другим для примера сжечь весь». В этом городе было вырезано более 6000 человек.

Это примеры массового уничтожения украинцев и они повторяются на протяжении многих лет. Какие бездны зла, садизма мы обнаружили в наших городах и селах, творимые путинскими упырями. Они вели себя, как жалкие, затравленные животные.

Ненависть путинской России к нашей стране, украинскому народу не имеет пределов. Живем в тревоге, страхе, что будет с Родиной, нашим Домом, детьми, внуками. Да и внутри страны, кажется, не все спокойно. Власть хочет неограниченной власти без критики, оппозиции, мудрых советов и т.д.

Все это не позволяет даже мечтать о мирной жизни, детям учиться, работать, жить, думать, чувствовать, любить. Но мы живем оптимизмом, наш народ действует, борется и побеждает. Не знаю каким образом возникло у нашего народа это стремление. Но она дано нам вместе с жизнью. Эта воля к жизни, свободе, справедливости удерживает мой народ от паники, питая в нем новые порывы, новые победы и неведомые просторы. Украина и ее народ вместе живут в настоящем и будущем. Пока украинский народ, герои-воины ведут борьбу с рашизмом, поражения не будет.

Я єсть Любов до рідного народу

Д.Павличко

Украинский Журналист Павел Ильюша