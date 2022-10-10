Не добрий жарт

Зіграла з нами доля

Л.Костенко

С новой силой разгорается российская агрессия против Украины. В.Путин объявил войну заявлением о полной мобилизации российских граждан на войну Против украинского народа.

Данное заявление разрушает пассивность русского народа к власти на которой и держится эта власть. Лидеры партии войны в лице Путина, Ковальчука, Пригожина, Золотова и других ястребов могут получить внутри страны русский бунт, защищая своих сыновей от явной смерти. Понимая, что эта война ничего не даёт для россиян и это не имеет военного смысла. Все войны на планете начинаются в недоразвитом сознании лидеров этих стран. Российская агрессия против Украины началась в недоразвитом сознании Путина и лидеров партии войны.

Кто там против Путина? Хохлы, националисты. И приказывает разрушать города и села Украины, убивать мирных граждан, детей, женщин.

Что делать? Как можно остановить эту бессмысленную войну! Совершенно очевидно, что только силой можно навязать России уйти из Украины и прекратить войну.

Ведь эта война может иметь опасные последствия и для других стран Европы. Нельзя забывать, что Гитлер начал войну при молчаливом согласии многих лидеров европейских и мировых стран. Настало время, когда взаимозависимость в окружающем нас мире настоятельно требует общего решения остановить российскую агрессию против Украины.

Задачу по ликвидации этого конфликта могут взять на себя США, Китай и другие Европейские страны. Если Украина проиграет, тогда следующими будут страны Европы, а если одержит победу, тогда и другие страны будут в безопасности. Украина является своеобразным щитом, который защищает Европу от агрессора Путина.

О, Нація моя, роздерта і розбита

На табори ворожі і чужі.

В.Сосюра



Украинский Журналист Павел Ильюша