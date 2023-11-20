Ми всі, по суті, живемо

Якоюсь мірою в тунелі.

Ліна Костенко.

Наше общество непрестанно обновляется, и каждое следующее поколение стремится внести в этот безостановочный процесс собственную лепту.

В 2019 году к власти пришло новое поколение, новые люди. Для страны и украинского народа эти выборы являлись верой и надеждой на лучшую мирную жизнь. Но видим, как насмеялась действительность над этой верой. Выбирали «Зелёную команду» потому, что у людей сердце к правде прорывалось, но его сломала ложь. Теперь люди понимают, что доверились «слепым поводырям». И что? Страна над самой бездной. Обещания команды В. Зеленского лишь пыль, которую сметает любое дуновение ветра.

Народ понял, что от этих «Слуг» − маленьких муравьёв, нельзя требовать, чтобы они построили пирамиду. Они не замечают, откуда приходят бури и что порождает их.

Власть, а это сегодня Офис Президента, ведут себя точно овцы в загоне: Куда не ткнись, выхода нет.

После четырёх лет «умственного разврата», пустых обещаний, глухих реформ, принятых «голосами беды», кроме войны, горя, страха, смерти нечего запомнить. Но что сказать тем, которые сложили свои головы на войне с Россией? Все понимают, что страной руководят, управляют люди с офиса В.Зеленского. Это ермаки, подоляки, татаровы, смирновы и другие арохамы и безугловщина. Кто они? Откуда? Чем отличились? Что построили? Что делать? Как быть? Жизнь умнее этих людей и все события в стране после войны осмыслятся по-новому и мы больше узнаём о чести и совести этих людей.

Война, в конечном счёте, закончиться – будут компромиссы, будет мир. Ни одна история не начинается со своего начала, корень дерева всегда скрыт от глаз и достигает до воды. Об этом надо помнить. Правовой беспредел − нарушение Конституции Украины, этот «пир во время войны» пора прекращать. Закрыть отдел кадров Ермака, передать полномочия министра иностранных дел, от Офиса Президента министерству. И пора дорогу новым людям дать, для новой жизни путь очистить.

А что он, народ? Народ, то что же? Смешно, не правда ли? Но люди справедливости хотят. Вы, Владимир Александрович, им обещали.

Давно пора подати у відставку

Не ті часи, не той театр.

Ліна Костенко.

Журналист Павел Ильюша