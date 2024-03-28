Забрали все – і землю і свободу.

Тепер забрати хочуть вже і честь.

Ліна Костенко.

Идёт война всюду печаль и тревога. Умирают люди, деревни и города, это боль от этих тягостных потерь. Последние годы, ознаменованные жестокой войной России против и Украины и пороками чиновников. В стране процветает коррупция, алчность соединяясь с жаждой наслаждения, а нравственность гибнет под игровые припевы «Квартала-95». Власть не повинуется Законам и Конституции страны, привыкшая следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

У власти благовидный предлог: нарушать свои обещания, Конституцию страны, всегда найдётся война, просчёты, ошибки чиновников, коррупция, взошёл ангел тьмы и т.д. Как много предлогов! Только продуктивен ли такой подход?

Что такое «Слуги народа» В. Зеленского? Сии «великие» люди слепы, умом, носящие на своём лице печать томности, гордости, лености, цинизма, чьи души давно разъела сухая гниль. Некоторые из них думают, что они будут вечно сидеть на троне, торгуя совестью перед бледной нищетой своего народа. О, Боже, праведный! Стыдно и грешно!

Президенту сложно принимать во время войны правильные решения. Есть и ошибки. Почему? Потому, что часто помогает ему господин А. Ермак, который открыто не стоит у власти и всё же обладает ею, держит все нити в своих руках и никогда не считается ответственным. А когда стране было трудно, кто спас страну? То, что страна устояла – заслуга Валерия Залужного, в том, что не выполнял приказы А. Ермака. Каждое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Сейчас Европа и Мир постигают великий подвиг Украины, украинского народа, постигают новый порядок ведения войны. Военная стратегия и тактика украинской армии легли в основу современной военной науки.

В настоящее время война с Россией вышла на другой уровень. Идёт борьба за передел мира и каждый ведёт войну за своё выживание. Вот эти несколько месяцев подымается тема переговоров между воюющими странами. Что делать? Единого мнения нет. Напряжение с каждым днём возрастает.

Когда над нами крушится кровля, следует подумать, что вся жизнь во время войны зиждется на перемирии на равнодействующем компромиссе, чтобы сохранить страну и людей. Важно не то, что сейчас временно мы потеряли, а защитить то, что у нас осталось. Сохранить страну, армию, людей, детей и т.д. Да! Упущенное за один час не возвратишь, не исправишь. Будем надеяться на боевой дух и мудрость нашего народа.

І спом'яну, і пом'яну

І ще раз війни прокляну.

Л.Костенко.

Журналист Павел Ильюша