Чтобы США окончательно прочувствовали всю остроту ситуации не только на словах или в заявлениях, на их страну-партнера одномоментно должны полететь сотни боевых дронов и десятки смертоносных ракет из Ирана? Тогда, а как же Украина, на суверенную территорию которой уже не первый год каждый день прилетает разнообразное … с территории агрессора – россии? Почему реакция на Израиль одна, а на Украину – другая?

Так происходит по нескольким причинам. В США, конечно же, есть глубокие аналитики, которые дают правильные рекомендации нашей администрации, влияют на точки зрения и позиции наших политиков, конгрессменов и так далее. Это все понятно. Но, сам американский менталитет довольно своеобразен. Его нужно понимать и учитывать. Мы – страна экстремальностей и реакций на резонансные вещи. Я бы сказал, что мы остро реагируем на вещи, когда они реально происходят. Наша системность – это системность реакций на стимул. И те, кого у нас избирают – губернаторы, конгрессмены, сенаторы – реагируют на что-то резонансное и очень конкретное.

Поэтому, я уверен, что если бы такого массированного обстрела Израиля со стороны Ирана не было, то восприятие этой ситуации в США не было бы настолько резким. США могли бы еще какое-то время тянуть с помощью, пока не случилось бы аналогичного масштабного обстрела территории Израиля. До этого просто не было соответствующего толчка и достаточного стимула для действий, о чем я сказал выше.

Хорошо понимаю, что сразу возникает вопрос: «А почему у США такой стимул не включается, когда россия третий год каждый час обстреливает Украину?». Почему у нас реакция не такая резкая? В чем разница в восприятии США ситуации с Израилем и с Украиной?

Скажу, как есть. Израиль имеет очень мощное лобби внутри США. Я уже как-то рассказывал об AIPAC. Цель этой организации – максимальное влияние на проведение произраильского курса во внешней политике США. Очень сильная и эффективная организация. И на базе этого всегда кто-то лоббирует и давит на наших политиков в интересах Израиля. Украина такого мощного лобби не имеет. Украина имеет только идеологическую поддержку в рамках войны с россией и, так уж происходит, является инструментом в ходе предвыборной борьбы между республиканцами и демократами. Поэтому Украина и не имеет той поддержки в США, которую имеет Израиль. Израиль системно убеждает и влияет. Украина же не имеет у нас организаций поддержки, которые тратили бы миллиарды долларов и привлекали бы самых лучших американских лоббистов в интересах государства Украина. Все происходит, к сожалению, наоборот. Расскажу, как именно это часто бывает.

Украина имеет немало людей, которые, когда приезжают в США, начинают преследовать исключительно собственные интересы и цели. Начинают друг друга сдавать, предавать, подставлять... Некоторые начинают пытаться обмануть наших политиков, с ними о чем-то договориться, что-то у них выманить и тому подобное. Израиль в США так не работает. Израиль работает внутри (!) нашей системы, работает грамотно и правильно. Это – очень хороший пример того, как нужно влиять на внешнюю политику США. Украина же даже в ситуации, которая сложилась, работает не в системе. Часто это напоминает стиль такого себе «украинского ковбоя»: у кого-то что-то пробить, выбить, попасть в какое-то движение, что-то получить и … быстро отскочить, «ускакать» со своими личными интересами. Украинцы часто какими-то наскоками все стараются делать в США. А у нас наскоками не получится, в США это не работает. Вот поэтому на ситуацию в Украине реакции в США всегда будут другие. Они всегда будут по-другому доходить и выглядеть.

Как попасть в середину системы США, как это получилось у израильтян? Почему Украине этого не удается? Для того, чтобы туда попасть, нужно иметь правильные организации, правильные коалиции, правильно выстраивать цели. Цели должны иметь свою аутентичность, свою суть. Чтобы они были реальными, а не прикрытиями для чего-то или кого-то.

Проблема, в частности, Украины в том, что часто у нее цель – это прикрытые. Только отдельные люди из Украины (я не обобщаю) попадают в какое-то у нас движение, они сразу же начинают продвигать свои личные интересы. Я не говорю, что армяне или евреи – святые, но там все равно в приоритете преследование вопросов, связанных с интересами государства в целом. Именно политические цели масштаба государства у них всегда доминируют. А у многих украинцев, которые приезжают или уже находятся в США, доминируют личные интересы. Это правда. Отсюда вся логика и стиль их поведения.

Еще крайне важно знание и понимание американских правил. Украинцы не всегда пытаются изучить наши правила. Они или думают, что уже их хорошо знают (потому, что у них что-то в жизни получилось), или же наскоком прибегают, хватают что-то, не до конца понимая зачем, а потом пытаются что-то с этим всем делать на ходу.

Нужно понимание американских правил и знание как ими пользоваться. Украине нужен системный подход к работе с нашими политиками. Не нужно стараться что-то делать набегом и быть уверенным, что вопрос сразу будет решен и на 100% позитивно.

Думаю, что именно поэтому, когда русские ракеты летят в Украину – реакция одна, а когда что-то летит на Израиль – реакция США быстрая, резкая и бескомпромиссная.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)