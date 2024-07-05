Павел Вернивский, экономист, эксперт Института им. Александра Поля изложил свое видение, почему ход войны изменился не в пользу Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Если кому-то интересно, то вот мой перечень причин, почему мы проигрываем эту войну:



1. Слишком рано поверили в победу и недооценили решимость врага.

2. Потрачено много времени и усилий на послевоенное эфемерное восстановление, вместо сосредоточены усилий на войне.

3. Игнорирование подготовки противника к затяжной войне.

4. Ложная оценка продолжительности войны, которая привела к недостаточному и очень медленному расширению производства оружия

5. Ситуативное планирование и инфантильная вера, что войну можно выиграть одним сражением.

6. Западная помощь усилила инфантильность и безответственность власти. Из-за чего не занимался активной мобилизацией экономики, потому что верили, что мероприятие все даст.

7. Чрезмерная вера в увеличение помощи, даже когда реальность говорила обратное.

8. Неэффективное использование имеющихся ресурсов. В особенности западной финансовой помощи.

9. Расконцентрация усилий и непонимание приоритетов.

10. Отсутствие системности и организационной составляющей в направлении экономической мобилизации со стороны властей.

11. Неспособность предусмотреть неблагоприятные сценарии развития событий и отсутствие планов, как на них реагировать.

12. Медленное принятие важных решений и потеря драгоценного времени.

13. Слабый менеджмент. Отсутствие экономического фаворита.

14. Неспособность учиться на своих ошибках.