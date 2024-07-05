Павел Вернивский, экономист, эксперт Института им. Александра Поля изложил свое видение, почему ход войны изменился не в пользу Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Если кому-то интересно, то вот мой перечень причин, почему мы проигрываем эту войну:
1. Слишком рано поверили в победу и недооценили решимость врага.
2. Потрачено много времени и усилий на послевоенное эфемерное восстановление, вместо сосредоточены усилий на войне.
3. Игнорирование подготовки противника к затяжной войне.
4. Ложная оценка продолжительности войны, которая привела к недостаточному и очень медленному расширению производства оружия
5. Ситуативное планирование и инфантильная вера, что войну можно выиграть одним сражением.
6. Западная помощь усилила инфантильность и безответственность власти. Из-за чего не занимался активной мобилизацией экономики, потому что верили, что мероприятие все даст.
7. Чрезмерная вера в увеличение помощи, даже когда реальность говорила обратное.
8. Неэффективное использование имеющихся ресурсов. В особенности западной финансовой помощи.
9. Расконцентрация усилий и непонимание приоритетов.
10. Отсутствие системности и организационной составляющей в направлении экономической мобилизации со стороны властей.
11. Неспособность предусмотреть неблагоприятные сценарии развития событий и отсутствие планов, как на них реагировать.
12. Медленное принятие важных решений и потеря драгоценного времени.
13. Слабый менеджмент. Отсутствие экономического фаворита.
14. Неспособность учиться на своих ошибках.