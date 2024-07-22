Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала у себя в Фейсбуке о ситуации на фронте.

Дальше – ее прямой язык.

Как нас пытаются втянуть дальше в мут лжи. Сырский адаптируется, генералитет тихо пытается замять ситуацию и склонить на свою сторону, используя должности, публичность, запугивание. Полковник в Стратком ВСУ (а или и несколько полковников) уже пишет Главнокомандующему ВСУ пафосные тексты о приоритете сохранения жизни людей и эффективности огневого поражения. Пишет в то время, как Сырский продолжает стирать батальоны, создавать зомби-бригады, похищать людей из ТЦК и СП и блокирует развитие ИТ-систем объективного мониторинга.

Мадяра и других медийных специалистов еще раз таскают на фото, без Сухаревского, конечно. Цитаты «Азов» уже на странице Страткома. Полковник СБУ, народный депутат и секретарь Комитета ВРУ по национальной безопасности Костенко комментирует необходимость и успешность операции в Крынках. И это после того, как журналистское расследование обнаружило, что только на этом направлении пропали без вести почти тысяча военных. Нардепы Комитета по просьбе генералитета ограничивают свой же контроль. Министр самоустранился, люди Содоля остаются на должностях. Резонансные случаи в бригадах заминаются разными методами.

Так гидра генералитета, безнадежно отставшая от темпа и требований современной войны, пытается задержать изменения управления как можно дольше и не отдать ВСУ. Иначе им конец.

Система круговой поруки успешно защитила себя после 2014 и 2022 годов, и только сейчас они испытывают настоящую опасность.

Между тем на фронте прорывы продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление к взводу и репрессии. Выводов они сделать не способны, «прошивка» другая.