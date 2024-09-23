Финансовый эксперт Алексей Кущ объяснил, что дефолт для Украины – не в новинку, но тут важно воспользоваться возможностью и списать значительную часть госдолга.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Проблема не в дефолте, а в некачественной, неэффективной реструктуризации и списании государственного долга. Потому что дефолт – это понятие достаточно широкое, тут надо начинать всегда с определения терминов. Дефолт может быть по инициативе кредитора, когда должник отказывается платить, он может быть по инициативе должника, а может быть просто процедурный, когда, например, сам факт реструктуризации долга уже приравнивается к дефолту, то есть это даже не технический, а условный дефолт. И мы в таких условных дефолтах прибывали несколько раз», - рассказывает Алексей Кущ.

По его словам, первый такой условный дефолт у нас был в 1999 году, когда азиатский кризис перекинулся на россию, а потом и на Украину, мы провели грамотную реструктуризацию и списали часть долга. Второй условный дефолт, продолжает эксперт, у нас был в конце 2015 года, тогда же была и вторая реструктуризация.

«Август, который прошел, это уже была третья условная реструктуризация и третий условный дефолт. Поэтому это чисто процедурный вопрос. Но здесь важен не сам факт дефолта, а то, насколько Украина воспользовалась историческим окном возможностей для списания государственного долга», - объясняет Алексей Кущ.

Как рассказывает эксперт, первый такой шанс у нас был в 2015 году, когда на фоне оккупации Крыма, войны на Донбассе можно было требовать от кредиторов списания более значительной части долга. Тем не менее, констатирует он, тогда нам списали только порядка млрд долларов и заменили их ВВП-варрантами, то есть это своеобразный налог на экономический рост. И сейчас, утверждает эксперт, мы снова упустили шанс списать большую сумму.

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