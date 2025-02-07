Доктор исторических наук Даниил Яневский рассказал, остаются ли украинцы, выехавшие за границу после полномасштабного вторжения рф, равными в правах с оставшимися здесь.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«У меня позиция достаточно радикальная. Будь я директором водокачки, я бы принял закон или исполнительный акт о переходном периоде, например, на один год. Вы подтверждаете свое украинское гражданство или не подтверждаете его?», - отмечает Даниил Яневский.

По его словам, если человек подтверждает свое украинское гражданство, то пусть за весь период, который его не было на территории Украины, по-минимуму заплатит налоги, а в дальнейшем после этого года будет предъявлять свои налоговые декларации. Если у нас есть соглашение с другой страной о двойном налогообложении, добавляет гость программы, тогда вы выпадаете, если нет, тогда, пожалуйста, в украинский бюджет платите деньги.

«За право и честь быть украинцем люди отдают жизнь, и таких более 100 000, которые пали и никогда не вернутся. И вы должны заплатить. Точка. Быть украинским гражданином – это честь», – подчеркивает Даниил Яневский.

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