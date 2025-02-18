Я – мати всіх, що згибла за свободу

Я маю тисячі нових синів,

Я єсть любов до рідно народу.

Дмитро Павличко.

Может президент В. Зеленский убедить Европейский Союз представить Украине перспективу членства в Е.С.? Для Украины это членство привлекательно, как открытый экономический проект и как очевидный гарант безопасности.

Многие европейские лидеры из тех, кто принимает решения до сих пор не видят в Украине серьёзного кандидата на вступление в Е.С. Они не верят украинской власти в способность её глубокой интеграции в этот Союз. Одна из причин скептического отношения к Киеву - это коррупция и отсутствие демократических реформ. В стране нет личности с которым можно говорить, договариваться и решать. Вторая причина в том, что некоторые западные политики боятся России и риска роста, напряжения с Москвой во время войны с Украиной. В стране много проблем. На протяжении десятилетий ее терзали и мертвили, она стала жертвой мстительных невежд, которые разрушали и грабили свой народ. В стране разваливается экономика, наука, культура, расцветает коррупция, растут долги. Власть как будто околдована, кем-то скована.

Вот и терзаемся, и живем уныло. Идёт время – меняются президенты, парламенты и чем дольше, тем всё хуже живется украинскому народу. Украина после распада советского блока получила государственную независимость в 1991 году, тогда её экономика была одной из самых развитых в Европе. На высоком уровне развития была тяжелая промышленность, уникальное машиностроение, ядерные, ракетные и космические технологии, сельское хозяйство, высокий интеллектуальный потенциал. Украина имела все шансы стать одной из ведущих экономик мира.

В 90-е годы в Украине за короткое время была создана рыночная инфраструктура, банки, биржи, приняты нужные законы, пришли новые кадры. Но очень скоро началось движение в обратную сторону. Богатство страны оказалось в руках несколько финансово-промышленных групп, криминальных структур. Основным видом экономической экспансии и бизнес роста стало рейдерство. Мучительно болезненно и жестоко вместе с Гонтаревой и Рожковой закрыли множество банков, а Гонтарева приобрела в Англии недвижимость и скрылась от суда и следствия.

И всё шито крыто и забыто. А за героизм и защиту страны зелёная власть судит боевых генералов, святую надежду страны. Надо их не судить, а сказать им – спасибо. И дайте надежду и дальше служить Родине.

Управление страной – сложный процесс, дела государственные не могут быть свободными от обязанностей. Дуайт Ейзенхауер говорил: «Президент страны должен постоянно держать свой ум свободным от несущественных мелочей и мыслить самостоятельно…, чтобы приходить к более ясным и разумным решениям.» И если кто то думает, что показным поведением, не искренней речью и выражением лица, одеждой возможно достичь уважения и славы, то такие люди глубоко заблуждаются. От судьбы защиты нет.

Права человека, мир и свобода вот о чём мечтает и борется наш народ. И люди верят, что Господь Бог наш благословенный, даст нам этот дар бесценный.

Не добрий жарт зіграла

З нами доля.

Ліна Костенко

Журналист Павел Ильюша