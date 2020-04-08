Курс валют в Украине 8 апреля спровоцирует панику на рынке, доллар готовится к свершению нового антирекорда
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
По данным регулятора, сто долларов обойдутся в 2709,96 грн (-13,69). Днем ранее валюта торговалась по 2723,65 гривен.
А вот евро решит не поддаваться на провокации и подорожает – сто банкнот обойдутся вам в 2956,7 грн (+18,43)
Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине второго дня рабочей недели стоимость доллара была установлена на уровне 2710,11 за сто банкнот.
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Ранее мы писали, что гривна стабилизировалась, но в будущем курс валют может измениться из-за форс-мажорных обстоятельств.
Такое мнение озвучил экономист Андрей Новак.
По его словам, на сегодняшний день гривна стабилизировалась, хотя и был период девальвации, когда украинцы массово покупали доллар. Теперь же ситуация полностью изменилась.
"Сегодня гривна стабилизировалась, хотя был период девальвации, который был связан с тем, что украинцы перед неизвестностью, перед карантином, начали делать запасы твердой валюты - доллара. Сейчас происходит другая тенденция, украинцы, чтобы выжить на карантине, наоборот сдают твердую валюту, ведь расходы внутри страны делаются в гривне. Другими словами, у людей просто нет денег, чтобы играться с валютой. Теперь украинцы тратят деньги на предметы первой необходимости", - отметил экономист.
Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".
Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.