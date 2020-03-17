Курс валют в Украине 17 марта спровоцирует еще большую панику, гривна рекордно упадет в цене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

К примеру, сегодня сто долларов будут стоить вам 2652,49 гривен (+43,59 грн). Еще катастрофичнее ситуация будет выглядеть с курсом евро: за сто банкнот придется выложить 2952,49 (+53,48 грн).

Уточним, что к средине прошлого дня курс доллара составлял 26,4203 за одну банкноту.

Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен. Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб

По его словам, такой курс может сформироваться из-за распространения коронавируса по Украине и в мире.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - заявил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что курс доллара зависит от рынка, спроса и предложения со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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