Бизнес продолжает выводить свои активы из Украины в условиях пандемии китайского вируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает портал Dubinsky.pro.

По информации регулятора, в январе-марте 2020 года компании репатриировали из Украины капиталов на общую сумму $848 млн. В наличии у предприятий была небольшая часть доллара, большую долю пришлось купить на межбанке — $771 млн.

В пресс-службе подчеркнули, что это только начало и до конца года из Украины могут вывести около $3,5 млрд.

Также НБУ в своем сообщении отметил, что нынешняя ситуация в украинской экономике по всем признакам схожа с неблагоприятным макроэкономическим сценарием, который государственный регулятор закладывал в ходе своего стресс-тестирования банков в 2019 году.

«Сейчас в реальной жизни разворачивается неблагоприятный макроэкономический сценарий. Он во многих отношениях похож на неблагоприятный экономический сценарий, который Национальный банк использовал для стресс-тестирования банков в последние годы», — сказано в сообщении.

Тогда специалисты в негативный сценарий закладывали разные макроэкономические показатели, в том числе и девальвации гривны. И нынешняя оценка НБУ должна насторожить украинцев:

на конец 2020 года курс гривны на уровне 40,9 грн/$;

на конец 2021-го — 42 грн/$.

Ранее мы рассказывали о том, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предположила, что экономический кризис из-за пандемии "китайского" вируса нанесет куда больший урон, чем глобальный "коллапс" 2008 года.

Георгиева отметила, что ситуация в мире уже достигла критического момента, более того, такого еще не было, чтобы экономика полностью остановилась. Она призвала топ-страны и банки быть солидарными в помощи более слабым государствам.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.