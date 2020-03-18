Курс валют в Украине 18 марта резко изменится, доллар и евро слетят с катушек и заставят гривну дрожать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

В частности, официальный курс доллара к гривне сегодня установлен в следующем диапазоне: 2705,66 грн за сто долларов США (+53,17 гривен). Вчера за них пришлось бы отдать 2652,49 грн.

А вот за сто евро нужно будет выложить 2972,71 гривну (+20,22 грн). Вчера их можно было приобрести за 2952,49 грн.

Также в Национальном банке уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по курсу 27,0317 гривен за банкноту.

До этого мы писали, что Национальный банк заявил, что последние дни из-за ситуации с коронавирусом в Украине возникли перебои с доставкой наличных денег в банки.

"В последние дни наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты.

"Клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Нацбанк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

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