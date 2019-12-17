Правоохранители заявили, что, возможно, вычислили организатора покушения на жизнь депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

По имеющимся данным, организатором преступления может быть 25-летний уроженец Российской Федерации, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что указанный человек привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым он познакомился на Донбассе. Во время личной встречи в одном из ТРЦ столицы предполагаемый организатор предложил киллеру 40 000 долларов за убийство депутата, на что тот согласился.





"Инструкции по организации преступления мужчина предоставил исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении 25-летнего россиянина в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Напомним, трагедия произошла 1 декабря в Киеве. Соболев с женой и двумя детьми отъезжал от ресторана, когда на светофоре прозвучал выстрел. Пуля угодила в голову трехлетнему сыну депутата. Мальчик скончался в карете "скорой помощи".

На следующий день, 2 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе.

По словам Соболева, он получает угрозы на протяжении нескольких лет.

"Начиналось все 4 года назад, когда мне подбрасывали чеку от гранаты, когда писали записки с угрозами… У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад", – сообщил Соболев, добавив, что намерен передать полиции список с фамилиями тех, кого надо проверить на "детекторе лжи".

В частности, Соболев озвучил имя экс-нардепа Александра Грановского.

Также мы писали, погибший 3-летний мальчик был крестником известной украинской певицы Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям. Их жестокость... силы всей семье. В этот страшный час....", - писала Билык у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, расстрел ребенка в центре Киева: в полиции раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Ирина Билык поразила признанием о мальчике, застреленном в Киеве.