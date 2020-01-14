Власти Ирана арестовали несколько человек, которые предположительно виновны в крушении украинского самолета, передает агентство Reuters

14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что власти задержали некоторых людей, чьи действия привели к “случайному поражению иранской ракетой” Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ.

Чиновник не раскрыл других подробностей.

Напомним, что самолет, летевший из Тегерана в Киев, рухнул вблизи тегеранского Международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту было 176 человек, среди которых 11 украинцев, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана. Все они погибли.

Власти Ирана признали, что самолет был сбит по ошибке, и обещают наказать всех виновных в трагедии.

Позднее стало известно, что спецслужбы Ирана угрожают родственникам погибших в сбитом над Тегераном украинском Боинге. Они заявили, что не отдадут тела, если они будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

Поведение украинской власти в ситуации со сбитым под Тегераном лайнером МАУ не пошло на пользу ее имиджу на международной арене. Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.

Гибель Боинга не просто не сплотило украинское общество, но еще и испугало украинские власти. Из-за своей неопытности и нерешительности они просто не знали, что делать.

"И вместо того, чтобы сразу принять версию Запада - США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломки, которая привела к катастрофе нашего самолета», – заявил Небоженко.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что бунт из-за сбитого Боинга разгорелся в Иране с новой силой, людей не остановить.