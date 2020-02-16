Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в Николаеве

В ночь на воскресенье, 16 февраля, с помощью взрыва двое мужчин забрались в отделение "ПриватБанка" на улице Космонавтов в Николаеве. Об этом сообщают местные СМИ портал "Новости-N".

По словам очевидцев, взрыв прогремел примерно в 3 часа ночи. Один из свидетелей инцидента говорит, что через несколько минут после громкого взрыва видел двух мужчин в темной одежде, которые убегали в направлении улицы Кирова.

На место происшествия прибыли копы, которые вызвали следственно-оперативную группу Ингульского районного отдела полиции. Возле взорванного банкомата копы обнаружили усыпанный деньгами пол, номиналом в 500 и 200 гривен.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал, а сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен. Всего в банкомате было около 700 тысяч гривен.

Местным повезло, что злоумышленники взорвали банкомат, который находится в нежилом здании. На данный момент копы устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к взрыву.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Статья может лишить свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что ПриватБанк обвинили в воровстве денег со счета клиента. Свою жалобу на тематическом портале Минфин оставил недовольный клиент.

«Сказочный банк. В течение месяца дважды украли деньги 10 000 грн. На запрос ответили, что у них договор такой с Google, обращайтесь туда. Карту свою нигде не регистрировал, cvv не показывал. Предложили доказать самому, что воруют внутри банка», - описал свою ситуацию клиент. Он добавил, что сотрудники местных отделений ПриватБанка ничего не решают, а лишь пытаются навязать людям кредит, чтобы потом эти деньги украсть.

Также мы писали, что ПриватБанк обвинили в сокрытии информации при оформлении кредитных карт. Клиент отметил, что оформил кредитную карту с льготным периодом на 55 дней, но очень скоро ПриватБанк начал требовать вернуть потраченные средства.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

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