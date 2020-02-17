Російське окупаційне командування почало сіяти паніку серед населення Донбасу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські бойовики почали поширювати фейки про нібито підготовку наступу Операції об'єднаних сил у формі бліцкригу.

Як пояснили в управлінні, окупанти переслідують лише одну мету - створення паніки серед населення окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Також у розвідці підкреслили, що активізувались заходи щодо провокації напруженості на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Пропагандисти поширюють серед населення Донбасу фейки, щоб дискредитувати Збройні сили України.

"Російські пропагандисти для нав'язування панічних настроїв серед місцевого населення поширюють повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі так званого “бліцкригу” неправдива та інша інформація з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗСУ", – розповіли в розвідці.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

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