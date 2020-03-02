Российские террористы на Донбассе обстреляли населенный пункт Красногоровка

Об этом на официальной странице в Фейсбук сообщил штаб ООС, передает Politeka.net. Согласно данным командования, террористы открыли огонь по домам в поселке, где проживают мирные жители. Боевики использовали минометы калибра 120 мм

Как стало известно, обстрелы велись сегодня, 2 марта. В результате подлого нападения ранения получил один местный житель. Он пострадал от осколков стекла, которое было выбито взрывной волной. Сейчас жизни человека ничего не угрожает, ему была оказана неотложная медицинская помощь. В ООС отмечают, что боевики знали, что обстрелы будут представлять угрозу жизни мирных жителей.

В штабе подчеркивают, что российская сторона сознательно пошла на обострение ситуации на Донбассе. Вероятнее всего, они намеренно нарушают договоренности о прекращении огня, чтобы спровоцировать эскалацию на фронте.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь в ответ, чтобы подавить огонь противника. Пока неизвестно, понес ли враг потери.

«Командование операции О’объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии в дальнейшем не останется без надлежащего ответа», - говорится в срочном сообщении штаба.

Ранее мы писали, что из-за постоянных вражеских обстрелов ВСУ понесли потери. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате регулярных обстрелов и нарушения мирных договоренностей со стороны оккупантов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили в штабе, боевики обстреливали позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов.

Напомним, что новая война может начаться сегодня: президент созывает срочное совещание, первые подробности.

А еще Politeka писала, что нардеп влип в международный скандал из-за переговоров по Донбассу: "Нужно подключить сепаратистов".

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