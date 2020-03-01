У бойовиків на Донбасі почалося весняне загострення, позиції українських захисників були обстріляні одразу кілька разів, є жертви

Про це повідомляє Politeka з посиланням на зведення операції Об'єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що обстрілу піддалися позиції бійців ЗСУ в районі Пісків, Лебединського, Невельського, Луганського і Нижнетеплового.

В результаті обстрілу загинув один захисник України. Ще троє отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Уточнюється, що в ході обстрілу був підірваний автомобіль Збройних сил України.

"Під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле, російські окупанти помітили наш автомобіль і застосували протитанковий ракетний комплекс. В результаті попадання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє – бойову поразку. Всіх поранених і уражених українських військовослужбовців оперативно доставили в стаціонарних медичних установ і надали кваліфіковану медичну допомогу", - підкреслюється в тексті повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в мережі показали, як російські терористичні війська розбомбили кладовище з артилерії на Луганщині

Знімок з'явився на сторінці відомого Фейсбук-спільноти «Повернися живим», який висвітлює військові дії на сході України.

Наголошується, що обстріл був зафіксований 18 лютого.

Підконтрольні Кремлю терористи вже давно ведуть артилерійський вогонь з житлових кварталів, піддаючи небезпеки місцеве населення, проте цього разу постраждало кладовищі.

"Від ворожих снарядів і мін перебило близько 400 метрів ліній електропередач, в результаті чого було знеструмлено лікарня. Але найбільш жахливим наслідком артилерійського обстрілу з заборонених "Мінськом" 122 мм та 152 мм стало розбомблений кладовищі. Десятки воронок в мерзлій землі, зруйновані могили, побиті уламками хрести та меморіали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість

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