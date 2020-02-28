У Сирії, вночі 28 лютого війська президента Башара Асада, за підтримки російської авіації, розстріляли турецьку колону, убивши 33 турецьких військових

У відповідь Туреччина завдала ударів по "всім відомим" цілях в Сирії, повідомляє агентство Анадолу. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За фактом російсько-сирійської атаки президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду з силовиками, яке тривало близько шести годин.

У підсумку, на сирійсько-турецький кордон прибув міністр оборони Туреччини Хулуси Акар – буде з оперштаба в "нульовій точці" керувати операціями турецької армії.

У свою чергу, глава управління по зв'язках АП Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що Туреччина не дозволить режиму спустошити Ідліб".

#UPDATE: Turkey releases drone footage of Turkish military strikes on Syrian Army positions in Idlib (likely from earlier this week, not necessarily tonight).



Shows SAA equipment hit: 4+ howitzers, multiple tanks, armoured vehicles, dozens of soldiers pic.twitter.com/Tn0sIyeabt — ELINT News (@ELINTNews) February 28, 2020

"Згідно з домовленостями з РФ, це безпечна зона. Якщо ми вичерпаємо всі дипрешения, ми без всяких сумнівів будемо застосовувати інші заходи для того, щоб зупинити гуманітарну катастрофу", – сказав він.

Крім того, Алтун додав, що турецькі війська вже завдали удару у відповідь по всім відомим сирійським урядовим цілей, у т. ч. у Латакії, де розташована російська база.

Турецькі військові оперативно відзвітували про знищення понад 1700 військових Асада. Правда, мова йде про 17 днями операції.

Також міністр оборони заявив, що Росії заздалегідь було повідомлено про розташування турецьких військ в сирійській провінції Ідліб.

«Атаки на військових відбулися, незважаючи на обмін даними координат з Росією», - цитує слова Акара турецький телеканал ТРТ. Акар стверджував, що "удари наносилися навіть по машинам швидкої допомоги".

Що стосується біженців, то в Туреччині зазначили, що не будуть перешкоджати їх шляху в Європу.

Вранці з посланням до нації повинен виступити президент Ердоган.

Відзначається також, що соцмережі в Туреччині відключені.

Exclusive: Turkish Army on high alert, new video footage shows Turkish forces retaliating against Syrian regime in Idlib pic.twitter.com/kGJL4LVSu2 — TRT World (@trtworld) February 28, 2020

Речник МЗС РФ Марія Захарова, в свою чергу, називає Ідліб "бастіоном терористичного альянсу". Крім того, вона назвала «причину загострення» ситуації: це нібито невиконання російсько-турецької меморандуму від 17 вересня 2018 року.

"Незважаючи на введення 9 січня режиму тиші, бойовики продовжили обстріли довколишніх населених пунктів і позицій урядових військ", – заявила вона.

Захарова підтвердила факт допомоги російської авіації військ Асада.

Нагадаємо, Ердоган в Києві не стримався, Путін в сказі

А ще Politeka писала, що в мережу злили перші кадри вторгнення Туреччини в Сирію після дзвінка Путіну

Також Politeka повідомляла, що війна в Сирії спалахнула з новою силою, збитий Мі-8: кадри і деталі боїв.