Российские самолеты с людьми на борту совершили экстренные посадки
Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что командиры воздушных судов решились на экстренную посадку после того, как получили сообщение о минировании.
ЧП произошли сразу с двумя пассажирскими российскими самолетами, которые летели в Москву: первый — из Владивостока, а второй — из Новосибирска.
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По данным тематического портала Flightradar24, к аварийной посадке также готовится третий самолет, выполняющий рейс Москва-Цюрих. Причина посадки - неизвестна.
«Он совершил благополучную посадку у нас в аэропорту. Сейчас выясняются причины сигнала тревоги, которые он подал», — сообщил представитель аэропорта в Перми, передает 360.tv.
Также сообщается, что лайнер сел мягко, и все пассажиры в порядке. Всего на борту самолета было 144 пассажиров и члены экипажа.
Позже стало известно, что самолет, выполнявший рейс Москва-Цюрих, вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем.
"По предварительным данным, на борту сработал датчик отказа управления закрылками", - заявил высокопоставленный источник в комментарии Интерфаксу.
Ранее мы сообщали о крушении туристического самолета с людьми на борту. Как известно, трагедия произошла 16 февраля во французской коммуне Крессейль.
Туристический лайнер Piper PA-28, на борту которого было четверо человек, рухнул возле плато Ларзака.
По информации журналистов, пилот утратил контроль над воздушным судном, и после удара при неудачном приземлении самолет с людьми внезапно загорелся. Когда на место происшествия прибыли пожарные, от лайнера практически ничего не осталось.
Также стоит отметить, что самолет Piper PA-28 вылетел из Ангулема. Он разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака.
Не исключено, что авиакатастрофа могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку в этот день на плато были сильные порывы ветра.
Напомним, что вертолет с россиянами рухнул при взлете: первые подробности и кадры с места авиакатастрофы.
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