Тела двух знаменитых украинских шахматистов нашли в квартире на западе Москвы

18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава Богдановича нашли в квартире на Кастанаевской улице.

По предварительным данным, они погибли из-за вдыхания веселящего газа. На их головах были надеты пакеты, а рядом лежали шарики с закисью азота. По данным Следственного комитета России, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация).

27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Несколько дней назад гроссмейстер подвергся травле, после того как сыграл за Россию в интернет-матче против украинской сборной. Шахматисту посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях.

О ситуации он писал на своей странице в Facebook.

«Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения», - написал шахматист.

Гроссмейстер отметил, что таким образом хочет помочь наладить отношения между странами.

Также Богданович предложил украинцам и россиянам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства", чем вызвал волну возмущения.

Вскоре пост Богдановича исчез с его страницы, о чем он также сообщил своим подписчикам.

«Обнаружил, что мой божественный пост удален. Мораль - всегда выходи из соцсетей перед тем, как даже на минутку отлучиться от компьютера», - написал шахматист.

Также он оказался в базе «Миротворца» как участник пропагандистских акций России за манипулирование общественно значимой информации и отрицание российской агрессии.

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