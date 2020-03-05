Украинская рок-группа решила провести концерты в России и нарвалась на жесткую критику

Украинская метал-группа Jinjer, основанная в Горловке и сотрудничающая с австрийским лейблом Napalm Records, объявила о проведении концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления музыкантов в России должны пройти в ноябре этого года, о чем говорится на странице Jinjer в Фейсбук.

«Спустя почти пол десятилетия мы наконец вернемся в Россию с двумя эксклюзивными шоу - не пропустите!», - написали музыканты.

Впрочем, фанаты группы оказались не в восторге от такого поворота. Многие украинцы раскритиковали музыкантов за решение выступать в стране-агрессоре. При этом некоторые защитники Jinjer предположили, что это было решение их лейбла, а сами музыканты ничего не решали.

«Надеюсь вы останетесь в России. Навсегда. Пожалуйста, не возвращайтесь», «обидно за такие решения групп, имеющих происхождение из Донбасса, казалось что им этот вопрос должен быть принципиальным, ведь у них "дома" война, их земляков убивают. Понятно уже, что принципов нет. Более широкий российский рынок важнее собственного, к сожалению», «Разочарование в Вас! Я думал вы украинцы, а вы...», «Жесть. Деньги не пахнут?», «Фуфуфу. Теперь где-то на одном уровне с попсовыми прос**тутками Лорак и Лободой. Скорее всего им до одного места все комментарии, потому что русский мир это диагноз навсегда», - пишут возмущенные комментаторы.

До этого мы писали, что Ани Лорак которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине. По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков", - уверена певица.

Напомним, Лорак заступилась за своих "российских друзей".

Как сообщала Politeka, муж "затравленной" Повалий вызверился на украинцев.

Также Politeka писала, что российский певец похвастался, как попал в Киев после Донецка: «У ваших пограничников нет…».