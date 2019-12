Умер известный английский актер Тони Бриттен

Звезда драми «Горькое и сладкое» скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Актер был одним из старожилов британской кино-индустрии и прославился благодаря таким известным картинам, как «День Шакала» (The Day of the Jackal, 1973), «Операция Амстердам» (Operation Amsterdam, 1959), «Горькое и сладкое» (The Rough and The Smooth 1959), «Воскресенье, проклятое воскресенье" (Sunday Bloody Sunday, 1971)» и другим.

Кадр из фильма «Горькое и сладкое»

Так военная тематика в кино была близка бывшему пихотинцу Бриттену – он воевал во время Второй мировой и работал на авиационном заводе после войны. Его профессиональная карьера началась в уже достаточно зрелом возрасте, но это не помешало актеру стать одним из самый востребованных в свое время исполнителей.

Так известно, что на момент смерти Бриттену было 95 лет, когда он отошел в мир иной, его семья и дети в частности – были с ним. Дочь актера Ферн Бриттон написала в сети:

«Наш отец скончался сегодня рано утром. Великий актер… покойся с миром».

