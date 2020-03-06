В штабе ООС рассказали о потерях

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения в результате подрыва БМП на Донбассе

В пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на неизвестном взрывном устройстве около населенного пункта Крымское, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В результате происшествия один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Кроме того, трое украинских военных получили минно-взрывные травмы.

Отмечается, что всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские заведения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в нарушение Минских договоренностей российские террористы стянули на Донбасс тяжелое вооружение. Среди вооружения – РСЗО "Град", танки и гаубицы.

Эту информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В частности, 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал:

- 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у населенного пункта Краснолучский;

- семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск;

семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый.

Кроме того, 3 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.