10 марта около 09:30 наемники из РФ обстреляли из противотанкового комплекса автомобиль украинских воинов в поселке Пески.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ухман, передает Politeka.net.
По словам журналиста, обстрел был произведен из района, где размещены «башни близнецы». Операция была спланирована, поскольку враг не мог знать, что именно в это время, по дороге будут двигаться бойцы 131-го разведывательного батальона.
Кроме того свидетели происшествия заверили, что за последние годы этот участок пути никто из противоракетного комплекса не обстреливал. Нужно быть настоящим профессионалом и иметь отличную технику, чтобы осуществить такой выстрел – добавили очевидцы.
Несколькими днями ранее произошел похожий случай, был обстрелян автомобиль бойцов Вооруженных сил который находился в зоне видимости врагов. То есть враг движется по линии огня и методично наносит удары по военнослужащим.
Как стало известно, в понедельник 9 марта трое украинских воинов погибли в результате полученных ранений на Донбассе.
В частности, российскими наемниками из противоракетного комплекса был обстрелян военный грузовой автомобиль. В результате трагедии один из военных погиб на месте, второй скончался от полученных травм в госпитале.
Известный украинский волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook написала, что ситуация на фронте обострилась и стала катастрофической. С начала марта около 40 военных получили ранения. Пока все СМИ нацелены на события вокруг коронавируса, потери на войне остаются без должного внимания.
Волонтер возмущена отсутствием реакции властей на осложнение ситуации в зоне проведения ООС и разрешением отвечать на атаки бойцов только через час.
Напомним, жертвами войны на Донбассе стали еще двое бойцов ООС через обстрелы террористов.
Также оккупанты обстреляли ВСУ из ракетного комплекса: армия испытывать катастрофические убытки.
Как сообщала Politeka, боевики обнаглели и пошли в наступление под Донецком.