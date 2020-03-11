10 марта около 09:30 наемники из РФ обстреляли из противотанкового комплекса автомобиль украинских воинов в поселке Пески.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ухман, передает Politeka.net.

По словам журналиста, обстрел был произведен из района, где размещены «башни близнецы». Операция была спланирована, поскольку враг не мог знать, что именно в это время, по дороге будут двигаться бойцы 131-го разведывательного батальона.

Кроме того свидетели происшествия заверили, что за последние годы этот участок пути никто из противоракетного комплекса не обстреливал. Нужно быть настоящим профессионалом и иметь отличную технику, чтобы осуществить такой выстрел – добавили очевидцы.

Несколькими днями ранее произошел похожий случай, был обстрелян автомобиль бойцов Вооруженных сил который находился в зоне видимости врагов. То есть враг движется по линии огня и методично наносит удары по военнослужащим.

Как стало известно, в понедельник 9 марта трое украинских воинов погибли в результате полученных ранений на Донбассе.

В частности, российскими наемниками из противоракетного комплекса был обстрелян военный грузовой автомобиль. В результате трагедии один из военных погиб на месте, второй скончался от полученных травм в госпитале.

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook написала, что ситуация на фронте обострилась и стала катастрофической. С начала марта около 40 военных получили ранения. Пока все СМИ нацелены на события вокруг коронавируса, потери на войне остаются без должного внимания.

Волонтер возмущена отсутствием реакции властей на осложнение ситуации в зоне проведения ООС и разрешением отвечать на атаки бойцов только через час.

Напомним, жертвами войны на Донбассе стали еще двое бойцов ООС через обстрелы террористов.

Также оккупанты обстреляли ВСУ из ракетного комплекса: армия испытывать катастрофические убытки.

Как сообщала Politeka, боевики обнаглели и пошли в наступление под Донецком.