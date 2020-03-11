Такого не було з 2016 року

Відомий український волонтер Наталя Юсупова емоційно відреагувала на загибель українських захисників на фронті 10 березня

Як відомо, у понеділок троє українських воїнів померли від поранень, отриманих на Донбасі. Зокрема, російські окупанти обстріляли з протиракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил біля Пісків, в результаті чого один з військових загинув на місці, другий помер в госпіталі, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці Юсупова пише про те, що ситуація на фронті катастрофічна.

«За 10 днів березня близько 40 поранених, такого не було з 16 року. Ми в госпіталі з хлопцями цілий день просиділи біля ТБ, з тими, чиї бригади зараз під обстрілом, бійці багато курять, всі переживають», – зазначає вона.

І в той же час автор не розуміє, чому коронавірус у світі – топ-тема для всіх ЗМІ, а про втрати на війні – «потім і трохи».

«А на фронті пекло, наші хлопці вмирають по дорозі і в госпіталях, опікові, кульові і осколкові поранення. Ми всі знаємо, що там важкі, а нам лікарі розповідають, що середньої тяжкості і легкі. Про контужених взагалі не говорять», – підкреслює вона.

Волонтер щиро обурена тим, що керівництво країни ніяк не реагує на ситуацію, а відповідати на обстріл ворога дозволяють лише через годину після атаки.

«Як все це назвати???», – підсумувала волонтер свою публікацію.

Раніше ми розповідали про те, що українські військові відповіли на обстріл окупаційних військ біля Пісків. Вони застосували сучасні оптико-електронні прилади, які нещодавно надійшли на озброєння.

«Наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника з житлового сектора окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій... Підрозділи Об'єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ», – повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, бойовики влаштували провокації біля лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, бій під Донецьком, зроблено термінове повідомлення про втрату ВСУ.

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