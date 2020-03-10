Бойовики пішли в наступ під Донецьком

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Facebook – Штабу ООС, журналістів і місцевих жителів. Наступ зафіксували вранці, 10 березня в стороні Пісок:

«Сьогодні після 10:00 на околицях міста стали гриміти вибухи, глухі удари, чутна стрілянина».

Люди в соцмережах пишуть, що усіх охопила паніка, дуже страшно знаходиться так близько від епіцентру бойових дій. За словами місцевих, масштаби атаки неабиякі:

«Донецьк 10.06 Калинівка раз вже 8 глухих бахів було»

«Донецьк 11.04 мск Сторона Пісок… гупає… як палі забивають.»

«Донецьк 10.34 мск Не такий слабкий ГУ-ГУП ! …самотній… Знову, напевно, „чортів“ у небі ганяють»

Місцеві ЗМІ пишуть, що чути залпи важкого вогню та в будинках відкрилися вікна від сильної хвилі:

Журналіст Нагорна, в той же час повідомляє, що ЗСУ вже втратили одного бійця і багато постраждали в результаті атаки бойовиків:

"У нас сьогодні один 200. Щонайменше 8 постраждалих. Один точно важкий.
(Спочатку була інформація про 11 ... але поки не підтвердилася). В Авдіївці зараз голосно. Обкладають околиці з арти (артилерії). Але без поранених зараз", - зазначила та у своєму Facebook.

У свою чергу в штабі ООС зробили термінову заяву: "Російські окупанти вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із застосуванням забороненого мінських угодами озброєння, зокрема, мінометів калібру 120-мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зараз бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь ".

Крім того, російські найманці скоїли обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

"Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників ... Ситуація контролюється. Втрати противника уточнюються", - додали в прес-центрі.

Тим часом координатор групи ASAP RESCUE Ілля Джонович Лисенко повідомив, що в даний час йде битва за життя ще одного пораненого бійця:

«Земля…Піски. На борту санітарного транспорту, під час евакуації, помер від кульового поранення військовослужбовець ЗСУ. ASAP RESCUE сумує і приносить свої співчуття рідним, близьким, однополчанам, Українцям. Екіпаж зробив все від нього залежне в спробі врятувати воїна. Характер поранення не залишав шансів. Йде боротьба за життя ще одного тяжкопораненого».

Нагадаємо, озвірілі бойовики кинулися в атаку, у ЗСУ великі втрати.

8 березня в зоні проведення ООС на Донбасі українські військові понесли серйозні втрати. Про це повідомила прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Терористи накрили вогнем із протитанкового ракетного комплексу вантажівка ВСУ, який їхав до однієї з позицій українських захисників. Після попадання ракети один військовослужбовець загинув. В результаті обстрілу троє бійців отримали поранення.

Крім того, під час обстрілу ворожих українських позицій три наших захисника отримали поранення.

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Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС: що відбувається.

Як повідомляла Politeka, окупанти пішли в атаку і накрила ЗСУ з мінометів: Україна рахує втрати.

Також Politeka писала, що озвірілі окупанти розстріляли бійців ЗСУ з мінометів: деталі фатальної ночі.