Певица Алена Апина считает, что Крым должен войти в состав России мирным путем

По ее словам, Россия должна решить вопрос с Крымом "полюбовно".

"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия", - заявила она.

Кроме того, она возмутилась, что попала в чистилище сайта "Миротворец".

"Я помню, я попала в Миротворец. Я знаю, что теперь туда (в Украину - ред.) невъездная, потому что пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "Крымнаш". Я же не смотрю, что на заднике написано", - заключила певица.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Кроме того, комментируя заявление Апиной он отметил, что Крым является территорией России, и это "не подлежит обсуждению". Также российская актриса Валентина Талызина заявила, что оккупация Крыма была правильным решением. Она уверена, что Хрущев допустил ошибку, передав его Украине. "А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему", - заявила она.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

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