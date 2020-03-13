Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров розповів, чому кримчан масово "виганяють" з півострова та навіщо РФ необхідна вода в Криму

Так, він заявив в інтерв'ю Апострофу, що Росії необхідна вода в анексований Крим, щоб забезпечити там умови для масового переселення громадян РФ.

На думку глави Меджлісу, вода, безумовно потрібна для аграрного сектора, однак в першу чергу в Кремлі переслідують зовсім іншу мету.

"Вона необхідна для нових поселень, які Росія намагається будувати в Криму для того, щоб заселяти півострів своїми громадянами. Вода потрібна для того, щоб модернізувати і розвивати рекреаційну, туристичну сфери", - пояснив він.

Крім того, він пояснив, що Росія хоче зробити це не для того, щоб покращити життя громадян окупованого півострова, а для того, щоб зробити Крим привабливим для росіян.

Чубаров зазначив, що за допомогою переслідувань, репресій і насильницького викрадення людей, які не лояльні до Росії - в першу чергу кримських татар та інших українців - Кремль домагається, щоб вони самі залишали Крим. Вони були потрібні, поки не виступали проти РФ.

"Одночасно Росія намагається максимально переселити своїх громадян, щоб змінити демографічну та етнічну складову кримського населення. Тому їй потрібно більше води, щоб розвивати Крим", - сказав Чубаров.

Нагадаємо, що Панін виправдався за вкрадений Путіним Крим.

Як повідомляла Politeka, Крим буде українським, Путіну не залишать вибору: розкрито головна умова.

Також Politeka писала, що співачка Апіна запропонувала владі переглянути питання Криму.