Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пытались провести аэроразведку позиций бойцов ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

По информации штаба, бойцы ВСУ добились важного успеха на передовой 5 апреля.

В частности, на Светлодарском направлении военнослужащим удалось сбить беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye стоимостью $2 млн, который был произведен в России.



"Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации", - информирует пресс-центр.



Также сообщается, что сбитый беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей.

"Слава Украине, смерть врагам!", "И эта жестянка стоит 2 миллиона?", "Сбитый дрон нужно передать Трампу, Меркель, ОБСЕ", "Возможно журналисты напутали и $2M это стоимость разработки и запуска в серию такого аппарата?", "Спасибо Воинам света! Уничтожив эту хрень вы сберегли жизни наших воинов!", - поддержали украинцы бойцов в комментариях.

Позже стало известно, российско-оккупационные войска планировали сбросить на позиции сил ООС взрывчатку.

Известно, что другой вражеский квадрокоптер завис над позициями украинской армии и был ликвидирован из стрелкового оружия.

"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы присоединили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения. По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года... Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подвели его автоматной очередью. Поэтому, коварным планам врага осуществиться не удалось", - проинформировала пресс-служба 93 омбр.

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