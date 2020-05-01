Протестующие против капитуляции Украины в военном конфликте на Востоке нарвались на жесткую реакцию полиции

Инцидент произошел в пятницу, 1 мая, на террритории Офиса Президента. Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Pavlovsky News, активисты пытались пронести картонные коробки под здание ОП, где они уже 50 дней протестуют против создания в Минске консультативной группы с участием «Л/ДНР».

По словам протестующих, коробки им необходимы для того, чтобы складывать в них личные вещи. Полиция же утверждает, что коробки на митинге запрещены, потому что это нарушение закона о благоустройстве города.

В ходе стычки полицейские повалили особо рьяных активистов на землю и начали силой вырывать коробки из рук.

"Потасовка закончилась тем, что протестующие вызвали на полицию полицию, а после того, как полиция не приехала, отправились в райотдел, где им сообщили, что их акция незаконна", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, 29 апреля произошли стычки между полицией и участниками "антикарантинного протеста" под Кабмином. Митингующие заблокировали своими авто движение по ул. Грушевского. Правоохранители резко отреагировали на нежелание митингующих убрать машины.

Кроме того, полицейские начали кидаться на журналистов с камерами.

Одним из пострадавших оказался журналист "Громадського" Богдан Кутепов, который вел прямую трансляцию происходящего в соцсети Фейсбук. Он стоял в Мариинском парке, когда к нему обратились правоохранители и потребовали покинуть "зеленую зону". В результате, ему сламали технику.

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