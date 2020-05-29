Российские оккупанты вернулись на прежние позиции на участке разведения сил возле Петровского

Сейчас они проводят там земляные и строительные работы, которые зафиксировала СММ ОБСЕ. Ою этом во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».

По словам украинского дипломата, Россия вместо создания новых участков разведения сил возвращает на прежние позиции свои вооруженные формирования.

«Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять», – заявил он.

Пока РФ продолжает нарушать согласованные в Париже меры по стабилизации безопасности в зоне конфликта, перейти к реализации политических положений Минска пока что невозможно.

Ранее мы писали о том, что боевики решили установить на пунктах пропуска через линию разграничения четыре стелы с надписью «Россия», а сообщил о планах в своем телеграмм-канале Алексей Акутин из «министерства информации ДНР», опубликовав соответствующее фото.

«Из достоверных источников стало известно, что на КПВВ Октябрь и Майорск идет заливка фундамента под стелу «Россия». Думаю, что подобное также происходит в Еленовке и Александровке. Теперь, когда откроются границы, приезжающих из Украины будет встречать Россия», – говорится в подписи к снимку.

Мы также сообщали о том, что Россия прибегла к новому шантажу на Донбассе. Делегация РФ во время заседания Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах заявила, что глобального прекращения огня на востоке Украины не будет без снятия санкций.

«Россия проявила свою позицию, в результате чего теперь понятно, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет», – написал в Фейсбуке спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Напомним, у Зеленского проговорились, как жители Донбасса и Крыма вернут территории Украине: детали плана.

Как сообщала Politeka, "Путин, дай пожрать": жители "ДНР" взбунтовались, пытаясь "прорвать" границу, фото.

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