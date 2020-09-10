Командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ подполковник Вадим Сухаревский выступил с заявлением к украинцам

В частности, его заявление касается запланированного инспектирования украинских позиций под Шумами совместно с террористами "ДНР". Воин подчеркнул, что сомневаться в готовности защитников к встрече с оккупантами нет никаких оснований.

Его заявление было опубликовано на официальной странице 503-го ОБМП в Facebook.

"Мы, Барсуки, неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум, и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям. По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения. По решению Командования Объединенных сил мы при первом приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его", – заверил командир морпехов.

Кроме того, он подчеркнул, что в последнее время была развернута компания для дискредитации бойцов ВСУ, поэтому он признал "диванных теоретиков" не создавать инсуаций и хайпа в интернете.

"Вместе с тем, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП в частности, и украинской армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями и грязью для создания хайпа и получения виртуального признания. Мы – морпехи! Мы – Барсуки! Мы крепко держим свое оружие! Смерть врагам! Имею честь", – подчеркнул Сухаревский.

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