Украинский истребитель засек российский "Ил-20" на Донбассе

Об этом рассказал полковник в отставке Дмитрий Фишер, который служил в 831-й Галатийской бригаде.

По его словам, инцидент произошел в 2014 году. Тогда он перехватил российский турбовинтовой самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 в районе к югу от Донецка.

"Согласно моим бортовыми системами, он нарушил наше воздушное пространство. Я захватил его и мог запустить ракету, но я получил жесткий приказ оружие не применять", - передает издание "Диалог" слова пилота.

Фишер подчеркнул, что "оно того не стоило", а в противном случае россияне могли бы использовать открытие огня как повод для полномасштабной войны.

Ранее стало известно, что суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма. Она также напомнила, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов.

Также мы сообщали, что всего в 30 километрах от Украины приземлились российские военные самолеты и вертолеты.

Десять вертолетов Ми-26, Ми-35М и Ми-8АМТШ, а также четыре штурмовика Су-25СМ3 и самолеты транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД садились на недействующем аэродроме Погорелово в Ростовской области.

По информации из открытых источников, аэродром расположен возле микрорайона Заводской города Каменск-Шахтинска. Авиация задействована в рамках учений, которое проводит МО РФ.



