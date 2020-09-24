В больнице скончался раненый на Донбассе украинский военный, за жизнь которого специалисты боролись в течение трех месяцев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.
Отмечается, что за время лечения бойцу ВСУ Константину Оверко сделали более 30 операций.
"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью, 24.09.2020, Костя скончался в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего! Братик, мы отомстим", - говорится в сообщении "барсуков".
Ранее сообщалось, что из зоны проведения ООС домой вернулись бойцы сводного отряда правоохранителей Львовщины. Так, в порядка ротации на Львовщину из АТО вернулся отряд правоохранителей. Полицейских встречали заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Владимир Ильчишин, сослуживцы, родные и близкие.
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Напомним, боевики на Донбассе наплевали на перемирие и запустили беспилотник: ранены украинские защитники, данные ООС.
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