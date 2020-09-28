На Донбассе произошел пожар на кладбище, где похоронены украинские добровольцы, отдавшие свою жизнь за Украину в 2014 году
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пресс-службы батальона "Айдар".
Так, в воскресенье, 27 сентября, странный пожар охватил часть Старобельского городского кладбища на Луганщине. В "Айдаре" заявили, что огонь возник только на участке Старобельского военного кладбища, где похоронены бойцы, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов и их пособников из "ЛНР".
В "Айдаре" заявили, что в случае умышленного поджога за такое преступление виновникам "светит" до 5 лет тюрьмы.
"В случае поджога деяния организаторов и исполнителей подпадают под действие статьи 297 ч. 2 (наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок), и статьи 298 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Также в "Айдаре" опубликовали фото с места пожара и рассказали, что поврежденные огнем могилы - это места захоронения "айдаровцев" и десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Украинские воины погибли в бою 5 сентября 2014 года. Также на этом месте похоронены и другие украинские воины, известные и неопознанные герои из дальнейших боев за единство и независимость Украины.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
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