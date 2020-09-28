На Донбассе произошел пожар на кладбище, где похоронены украинские добровольцы, отдавшие свою жизнь за Украину в 2014 году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пресс-службы батальона "Айдар".

Так, в воскресенье, 27 сентября, странный пожар охватил часть Старобельского городского кладбища на Луганщине. В "Айдаре" заявили, что огонь возник только на участке Старобельского военного кладбища, где похоронены бойцы, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов и их пособников из "ЛНР".

В "Айдаре" заявили, что в случае умышленного поджога за такое преступление виновникам "светит" до 5 лет тюрьмы.

"В случае поджога деяния организаторов и исполнителей подпадают под действие статьи 297 ч. 2 (наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок), и статьи 298 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.