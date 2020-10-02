Оккупанты "ЛНР" требуют локализации пожаров в Украине

Как передает Politeka.net, с соответствующим обращением выступил начальник управления "оборонного ведомства" непризнанной республики Ян Лещенко.

В частности, боевики призывают задействовать все возможное средства для ликвидации огненной стихии, в свою очередь они обещают украинской стороне в этом не препятствовать.



"В связи с продолжающимися пожарами в Донецкой и Луганской областях и увеличением территории их распространения призываем украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания вплоть до применения специальной авиации. Со своей стороны Народная милиция готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов.

По данным ГСЧС на 7:00 2 октября в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуировано 150 человек.

Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.

Как сообщала Politeka, Донбасс в огне, масштабный пожар уничтожает все на своем пути: кадры с места катастрофы.

Также Politeka писала, что Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.