Оккупанты "ЛНР" требуют локализации пожаров в Украине
Как передает Politeka.net, с соответствующим обращением выступил начальник управления "оборонного ведомства" непризнанной республики Ян Лещенко.
В частности, боевики призывают задействовать все возможное средства для ликвидации огненной стихии, в свою очередь они обещают украинской стороне в этом не препятствовать.
"В связи с продолжающимися пожарами в Донецкой и Луганской областях и увеличением территории их распространения призываем украинское руководство незамедлительно принять меры для локализации очагов возгорания вплоть до применения специальной авиации. Со своей стороны Народная милиция готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, на территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов.
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По данным ГСЧС на 7:00 2 октября в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуировано 150 человек.
Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.
Как сообщала Politeka, Донбасс в огне, масштабный пожар уничтожает все на своем пути: кадры с места катастрофы.
Также Politeka писала, что Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.