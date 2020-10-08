Пожары на Луганщине уже полностью ликвидировали

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, по состоянию на утро 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области были ликвидированы. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.

По данным МВД, пожарные в течение двух дней - 8 и 9 октября - будут оставаться для дежурства на территории региона.

Также правоохранители рассказали, что во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. К сожалению, во время масштабных пожаров не обошлось без жертв. Спасатели обнаружили тела 11 человек. Известно, что три человека погибли из-за отравления продуктами горения, еще один человек – от полученных ожогов, и еще три человека – в результате сердечных приступов. В отношении еще четырех человек причины гибели устанавливается. Во время пожаров на Луганщине пострадало 19 человек, трое из них - спасатели.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры сейчас уточняется местными органами власти.

В МВД напомнили, что на Луганщине в течение недели ликвидировали пожары в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Спасатели проинформировали, что от пожаров в Луганской области больше всех пострадали Станично-Луганский, Новоайдарский и Северодонецкий районы. В зону поражение попало 32 населенных пункта вышеуказанных районов.

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