Військову базу ВКС РФ "Хмеймім" атакували протурецькі джихадисти
Про це повідомляє видання "Диалог.UA"
Згідно з опублікованою інформацією бойовики підпалюють траву, а потужні клуби диму і вогню обмежують роботу бойової авіації.
"Зараз ситуація близька до критичної, і, хоча про евакуацію російських військових з авіабази "Хмеймім" мова поки що не йде, ризик знищення військового аеродрому стихією дуже високий. Порушена робота російських ППО", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми повідомляли, що Туреччина завдала сильного удару по російським військовим в Сирії.
Уточнюється, що турецькі війська завдають сильних ударів по об'єктах, в яких, ймовірно, дислокуються російські військовослужбовці.
Нагадаємо, військові і техніка і РФ знаходяться в Сирії з 2015 року. За цей період Росія тричі оголошувала про згортання військової операції і свого контингенту в Сирії, але і після цього продовжувала брати участь у бойових діях
Нагадаємо, Ердоган різко відповів Путіну і компанії.
Як Politeka повідомляла, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.
Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.