Військову базу ВКС РФ "Хмеймім" атакували протурецькі джихадисти

Про це повідомляє видання "Диалог.UA"



Згідно з опублікованою інформацією бойовики підпалюють траву, а потужні клуби диму і вогню обмежують роботу бойової авіації.

"Зараз ситуація близька до критичної, і, хоча про евакуацію російських військових з авіабази "Хмеймім" мова поки що не йде, ризик знищення військового аеродрому стихією дуже високий. Порушена робота російських ППО", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина завдала сильного удару по російським військовим в Сирії.

На території сирійської провінції Ідліб безліч років йдуть запеклі бойові дії, але останнім часом ситуація загострилася до межі.

Уточнюється, що турецькі війська завдають сильних ударів по об'єктах, в яких, ймовірно, дислокуються російські військовослужбовці.

Нагадаємо, військові і техніка і РФ знаходяться в Сирії з 2015 року. За цей період Росія тричі оголошувала про згортання військової операції і свого контингенту в Сирії, але і після цього продовжувала брати участь у бойових діях

Нагадаємо, Ердоган різко відповів Путіну і компанії.

Як Politeka повідомляла, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.

Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.