На Донбассе погиб украинский солдат Руслан Панченко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Смелянского городского совета Черкасской области.

Так, в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 13 октября, погиб солдат Руслан Панченко.

"Во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк – солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", – говорится в сообщении.

При этом об обстоятельствах гибели солдата в сообщении ничего не сказано. В штабе ООС опровергли предположение, что это могла быть боевая потеря.

Руслана похоронили в День защитника Украины, 14 октября, в селе Матусов Шполянского района.

В штабе ООС сообщали, что 13 октября, в полосах ответственности украинских подразделений было зафиксировано 6 нарушений договоренностей, которые вступили в действие с 27 июля. В частности, обстрелы были вблизи Зайцево, а также неподалеку от населенных пунктов Пески и Орехово.

Ранее сообщалось, что в селе Раденск Олешковское района Херсонской области в среду, 14 октября, 44-летний участник войны на Донбассе наложил на себя руки. Перед тем, как совершить непоправимое, мужчина разослал своим друзьям и знакомым сообщения, в которых рассказал о намерениях наложить на себя руки и попросил прощения за все.

Напомним, обстрелы и взрывы: серьезные бои развернулись на Донбассе, боевикам не до перемирия.

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Ранее Politeka писала, что оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.