В Киеве на детской площадке средь бела дня лежал труп человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице во дворе возле многоэтажки нашли труп человека, а дети в это время спокойно играли на площадке рядом с местом, где лежало тело.

"Смерть на улице в Киеве: на детской площадке обнаружен труп на улице Мишуги, 8. В нескольких метрах от тела, ничего не подозревая, продолжают играть дети. На месте работают правоохранители, которым предстоит выяснить причину смерти", - говорится в сообщении.

На данный момент нет информации о личности и возрасте умершего человека, а также о причинах и обстоятельствах трагедии.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что она болеет коронавирусом. Подруга киевлянки рассказала, что женщину посреди ночи в полусознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси. При этом врачи не только не оказали помощь, но и даже не выслушали киевлянку, объяснив это тем, что у нее коронавирус. То, что женщина болеет коронавирус уже 14-й день и не несет угрозы окружающим, врачи не восприняли как аргумент.

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