Депутат Верховной рады, глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова сегодня получила настоящую производственную травму в стенах Верховной рады Украины. Ей на голову упал засов от дверей.
Об этом сообщила депутат ВР Ольга Стефанишина на своей Facebook-странице.
Правда никаких подробностей она не сообщила, но разместила несколько красноречивых фотографий.
"Утро начинается не с кофе. А со... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", — написала депутат.
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Медики оказали первую помощь пострадавшему депутату и забрали на дообследование, чтобы диагностировать степень повреждения.
Александра Устинова и Ольга Стефанишина входят в депутатское объединение "Справедливость", которое было создано 11 депутатами от "Голоса" летом этого года.
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