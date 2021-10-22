Травму можно квалифицировать как производственную?

Депутат Верховной рады, глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова сегодня получила настоящую производственную травму в стенах Верховной рады Украины. Ей на голову упал засов от дверей.

Об этом сообщила депутат ВР Ольга Стефанишина на своей Facebook-странице.

Правда никаких подробностей она не сообщила, но разместила несколько красноречивых фотографий.

"Утро начинается не с кофе. А со... скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", — написала депутат.

Медики оказали первую помощь пострадавшему депутату и забрали на дообследование, чтобы диагностировать степень повреждения.

Александра Устинова и Ольга Стефанишина входят в депутатское объединение "Справедливость", которое было создано 11 депутатами от "Голоса" летом этого года.

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