Полицейские из Прикарпатья, которые находились в Киеве на учебе, спасли маленькую девочку. Инцидент произошел 23 октября в столичном парке "Победа".

Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции Украины.

Вечером субботы, 23 октября, сержант полиции Игорь Павчак совместно со старшим лейтенантом полиции Коломийского районного отдела полиции Владимиром Бабаком прогуливаясь по парку услышали крики о помощи и увидели ребенка в озере.

Не колеблясь Игорь Павчак прыгнул в озера и вытащил девушку на берег. Там ему на помощь пришел Владимир Бабак.

Двухлетняя девочка отбежав от родителей скатилась по пологому берегу в озере. Через несколько минут, как полицейские спасли девочку, прибежали ее родители.

"Мы гордимся поступком Игоря. Полицейский всегда остается полицейским независимо от обстоятельств. Спасибо за службу!"- указано в сообщении Ивано-франковской полиции.

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