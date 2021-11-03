В Первомайске Николаевской области полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Янович, которая пропала без вести и о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

1 ноября 16-летняя Анастасия Янович ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Пока о ее местонахождении ничего неизвестно. Детали и приметы девушки сообщили в полиции Николаевской области.

Пропавшая девушка небольшого роста - около 160 см, у нее среднее телосложение, она брюнетка с длинными волосами, у нее большие серые глаза и смуглая кожа.

В день исчезновения Анастасия была одета в неприметную одежду стиля кэжуал: черная куртка, черные джинсы, бежевые кроссовки и черная бейсболка.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу - Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам: (068) 314-29-49, (093) 631-84-50, (099) 136-27-34, 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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